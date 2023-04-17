Sağlık çalışanları: Canımızdan endişeliyiz

Tedavi ettiği hastasının yakını tarafından 2012 yılında sırtından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Aslan’ın ölüm yıldönümü olan ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından “Sağlıkta Şiddetle Mücadele Günü” ilan edilen 17 Nisan'da ülkedeki tüm sağlık kuruluşlarında saat 12.30’da saygı duruşu yapıldı. Yapılan konuşmalarla bir kez daha sağlıkta şiddete dikkat çekildi.

Latif SANSÜR

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Tüm illerdeki sağlık kuruluşlarında 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında sağlıkta şiddet sonucu kaybedilen sağlık çalışanları için anma etkinlikleri düzenlendi, saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca, 17 Nisan 2012 yılında sırtından bıçaklanarak öldürülen Dr. Ersin Aslan mezarı başında düzenlenen ve TTB Başkanı TTB Merkez Konseyi, Gaziantep-Kilis Tabip Odası Yönetim Kurulu üyeleri ile Dr. Ersin Arslan’ın ağabeyi Erkan Arslan’ın katıldığı anmada sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadele sözü verildi.

Yazılı bir açıklama yapan Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, “Kan kusuyoruz. Kızılcık şerbeti içtik demeyeceğiz. ‘Sağlıkta şiddet sona ersin’ demeye devam edeceğiz” dedi.

“HALA GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLANAMADI”

Dr. Derya Mengücük, yıllardır sağlıkta şiddete karşı mücadele verdiklerini belirterek, “Bizler hekimler ve sağlık çalışanları olarak kan kusuyoruz, kızılcık şerbeti içtik demeyeceğiz. Toplumda artan şiddet, her şekliyle olduğu gibi, sağlıkta da artarak devam ediyor. Bizler hala vuruluyor, bıçaklanıyoruz. Darp ve tehdit ediliyoruz. Hala canımızdan endişeliyiz. Hala güvenli çalışma ortamları sağlanamadı. Hala caydırıcı ve etkin önlemler yok. Çıkarılan sözde sağlıkta şiddet yasasının gerçek bir sonucu yok. Hala can kaybediyoruz” dedi.

“SUÇLULAR SADECE SALDIRGANLAR DEĞİL”

Sağlıkta şiddet ile ilgili hala caydırıcı önlemlerin ve yasaların oluşturulmadığını söyleyen Mengücük, “Her olayda görünen failler, bir veya birkaç kişi. Fakat biz biliyoruz ki suçlular sadece onlar değil. Bu şiddetin ardındaki sorumluları biliyoruz. Suçlular, şiddeti görmezden gelenler, yok sayanlar, ortam sağlayanlar, söylemleri ile güç verenler, durdurmayanlardır. Geçtiğimiz yıl, 1 Ağustos'ta TBMM'de sağlıkta şiddet için acil çözüm gündemiyle yapılan olağanüstü toplantı çağrısı ile toplanmayanlardır. Etkin ve caydırıcı önlemler almayanlardır” diye konuştu.

“SAĞLIK BAKANLIĞI, SAĞLIK MÜDÜRLERİNDEN ŞİDDET”

Sağlıkta şiddet ile ilgili olarak hekim ve sağlık çalışanların suçlanması hakkında konuşan Dr. Derya Mengücük, “Çökmüş bir sağlık sisteminin sorumlusu hekim ve sağlık çalışanları gösteriliyor. Sağlığın başarısını sayılarla ölçerek, bilimden yoksun rastgele planlamalar yapılıp şiddet körükleniyor. Sağlıkta şiddetin bir başka şekli de bizzat Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlükleri tarafından sürdürülüyor. Performans dayatması, aşırı çalışma saatleri, üç dakikada muayene ve emek sömürüsü şiddettir. Soruşturmalar, baskı, mobbing ve iş güvencesi tehdidi, sağlıkta şiddetin başka şekilleridir. Deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarının aynı zamanda depremzede olduğunu görmemek, maddi ve manevi destek olmadan iş beklemek şiddettir. Barınma başta olmak üzere insani ihtiyaçları düşünülmeden deprem bölgesine mecburi hizmet için atama yapmak, uygun yaşam ve çalışma ortamı hazırlamadan geçici görevlendirmek de şiddettir” ifadelerini kullandı.

“CAYDIRICI CEZALAR OLMALI”

Sağlıkta şiddetin önlenebilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın gerçek bir yasa oluşturmak zorunda olduğunu söyleyen Dr. Derya Mengücük, devamında şu ifadeleri kullandı; “Şiddet için çözüm, sözde sağlıkta şiddet kanunu, katalog suçlar kapsamı gibi uygulanmayan, yaptırımı olmayan vaatler değildir. Sorumlu ve yetkili olarak; yarattıkları sağlıkta şiddeti kabullenmek, bilmek, görmekle başlayıp etkin, caydırıcı ceza ve yaptırımlar uygulamak, gerçek bir yasa oluşturmak zorundalar.”

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