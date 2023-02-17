Sağlık-Sen’den deprem bölgesindeki sağlık çalışanlarına ilişkin açıklama

Sağlık-Sen, depremzede sağlık çalışanlarının yer değişikliği taleplerinin süratle karşılanması, bölgede görevlendirilen tüm sağlık çalışanlarının teşvik ve taban ek ödemelerinin 6 ay boyunca artırımlı ödenmesi taleplerinde bulundu.

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Sendikadan yapılan açıklamaya göre, deprem bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarının talep ve sorunları, çözüm önerileriyle birlikte Sağlık Bakanlığı ile paylaşıldı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Dural imzasıyla Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılan yazılı başvuruda, afet bölgesi illeri kadrolarında görev yapan ve diğer illerden geçici görevli gelen sağlık çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesi gerektiğine işaret edildi.

Başvuruda, afet bölgesindeki depremzede sağlık çalışanlarının durumları göz önünde bulundurularak, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği’nin 21’inci maddesine istinaden yer değişikliği taleplerinin süratle karşılanması gerektiği aktarıldı.

“EK ÖDEMELER HUSUSUNDA DÜZENLEMELER YAPILMALI”

Gerek bölgede görev yapan gerekse görevlendirmeyle bölgeye giden sağlık çalışanlarının barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verilmesi talebi de iletilen başvuruda şu ifadelere yer verildi:

“Afet bölgesi illerindeki koşullar dikkate alınarak ilave sağlık personeli istihdamı bir an önce yapılmalıdır. Afet bölgesindeki illerde görev yapan sağlık çalışanları ile afet sebebiyle bölgeye görevlendirilen sağlık çalışanlarının ek ödemeleri hususunda düzenlemeler yapılmalıdır.

Hem depremzede hem de geçici görevlendirilen tüm sağlık çalışanlarının teşvik ve taban ek ödemeleri 6 ay boyunca artırımlı ödenmelidir. Afet bölgelerindeki depremzede aile hekimliği çalışanlarının ücretleri de 6 ay boyunca artırımlı ödenmelidir. Afet bölgelerinde görev yapan depremzede sağlık çalışanlarına ve ailelerine psikolojik destek verilmelidir.” (AA)

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