Sağlıkta şiddet bitmiyor… Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı
Şanlıurfa’da Kadir Fatih S. isimli bir saldırgan, rahatsızlanan eşine iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge’nin burnunu kırdı.
Şanlıurfa'da evinde aniden rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen kadın hastaya, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı.
“BENİM KARIMA BİR ERKEK NASIL İĞNE YAPAR?”
Bu sırada eşinin kayıt işlemlerini tamamlayan Kadir Fatih S., “Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar” diyerek erkek hemşirenin suratına yumruk attı.
BURNU KIRILDI
Erkek hemşire yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken, acilde yaşanan saldırı üzerine, hastane çalışanları beyaz kod verdi.
Saldırıda burnu kırılan Mehmet Şah Bilge tedaviye alınırken, Kadir Fatih S. ise gözaltına alındı. Acil serviste yaşanan darp olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)