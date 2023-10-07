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Sağlıkta şiddet bitmiyor… Eşine iğne yapan erkek hemşirenin burnunu kırdı

Şanlıurfa’da Kadir Fatih S. isimli bir saldırgan, rahatsızlanan eşine iğne yapan hemşire Mehmet Şah Bilge’nin burnunu kırdı.

Yayınlanma: 17:40 - 07 Ekim 2023 Güncellenme:
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Şanlıurfa'da evinde aniden rahatsızlanan ve ismi öğrenilemeyen kadın hastaya, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde acil serviste görevli erkek hemşire Mehmet Şah Bilge iğne yaptı.

“BENİM KARIMA BİR ERKEK NASIL İĞNE YAPAR?”

Bu sırada eşinin kayıt işlemlerini tamamlayan Kadir Fatih S., “Burada kadın hemşire varken benim karıma bir erkek nasıl iğne yapar” diyerek erkek hemşirenin suratına yumruk attı.

BURNU KIRILDI

Erkek hemşire yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere düşerken, acilde yaşanan saldırı üzerine, hastane çalışanları beyaz kod verdi.

Saldırıda burnu kırılan Mehmet Şah Bilge tedaviye alınırken, Kadir Fatih S. ise gözaltına alındı. Acil serviste yaşanan darp olayı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

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