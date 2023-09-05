Sağlıkta şiddet bitmiyor! Hemşirenin saçını yoldular…

Silivri Devlet Hastanesi'nde görevli bir hemşireye, hasta yakınları tarafından saldırı gerçekleştirildi, saçları yolundu.

Hakan KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Silivri Devlet Hastanesi'nde görevli bir hemşire, iddiaya göre bir hastanın yakınları tarafından şiddete maruz kaldı. Şiddete uğrayan sağlık çalışanının saçları yolundu.

“SAYIN BAKAN BİZLERİ DUYUYOR VE GÖRÜYOR MUSUNUZ?”

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Sağlık Çalışanları Hak Ve Mücadele Derneği, hemşirenin yolunan saçlarının fotoğrafını paylaşarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya şu çağrıda bulundu:

Silivri devlet hastanesinde çalışan bir arkadaşımız hasta yakınları tarafından şiddete uğramıştır. İnsanlık dışı bu varlıklar arkadaşımızın saçlarını yolacak kadar canileşmiştir. Sayın bakan bizleri duyuyor ve görüyor musunuz? @drfahrettinkoca bu hemşire sizin personeliniz! Aile bakanlığının yada sanayi bakanlığının değil!”

İlginizi Çekebilir Tehdit edilen sağlıkçıdan, dikkat çeken uzlaşma talebi