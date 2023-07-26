Sahipsiz kalan geri dönüşüm tesisi tehlikeye davetiye çıkartıyor

Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Evrenos Mahallesi’nde bulunan ve gerekli şartları taşımadığı için lisansı iptal edilen, yaklaşık bir yıldır boş kalan Batı Atık Ara Depolama ve Geri Dönüşüm Tesisi çevre kirliğine davetiye çıkartıyor. Tesisin bahçesindeki tonlarca kimyasal atıktan sızan sular toprağa karışken, aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde yangın riski de oluşuyor.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'da son yıllarda geri dönüşüm tesislerinde her yıl yaşanan yangınlar bir taraftan çevre kirliliğine sebep olurken, bir taraftan da kentin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Özellikle Yunusemre ilçesine bağlı Evrenos Mahallesi’nde bulunan ve son bir yıldır başıboş olarak bırakılan geri dönüşüm tesisi olası bir çevre katliamına davetiye çıkartıyor.

1 YIL ÖNCE LİSANSI İPTAL EDİLDİ, ŞİMDİ TEHLİKE SAÇIYOR

Yunusemre ilçesine bağlı Evrenos Mahallesi’nde 2017 yılında faaliyete başlayan Batı Atık Ara Depolama ve Geri Dönüşüm Tesisi'nin lisansı 2022 yılında gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından iptal edildi. Tesise ayrıca 1 milyon 677 bin TL idari para cezası uygulandı. Uygulanan cezaların ardından tesis faaliyetini durdurarak, yaklaşık bir yıldır bahçesinde barındırdığı kimyasal atıklar sebebiyle olası bir çevre kirliliğine davetiye çıkartıyor.

Ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi gereken kimyasal atıkların yer aldığı boş vaziyetteki tesis, hava sıcaklıklarının arttığı bugünlerde yangın riski taşırken, sızıntı yaşanan varillerdeki kimyasal sıvıların toprağa karıştığı gözlendi. Edinilen bilgilere göre, mülkiyeti bir vatandaşa ait olan depoyu kiralayarak işleten tesis yetkililerine ulaşılamadığı ve uzun bir süredir kira da ödemedikleri iddia edildi.

“OLASI BİR ÇEVRE KATLİAMINA DAVETİYE ÇIKARTIYOR”

Bahçesinde kimyasal atıkların istiflendiği başıboş vaziyetteki geri dönüşüm tesisin önünden yetkililere seslenen İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, tesisin yeni bir çevre katliamına sebebiyet vermemesi için atıkların bertaraf edilmesi gerektiğini ifade etti. İYİ Partili Akan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* “Manisa'daki geri dönüşüm tesislerinin çevreye verdikleri zararların uzun süredir takipçisiyiz. Şimdi de Evrenos mahallemizdeki başı boş geri dönüşüm tesisinin patlamaya hazır bir bomba gibi beklediğini kamuoyu ile paylaşmak istedik. Bu tesis ile geçen sene Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Sitesi’nde bu zamanlarda yanan tesisin sahibi aynı kişi.

* Buradaki sorun ise bu kişisinin yurtdışına kaçmış ve tesisi bu şekilde başıboş bırakmış olması. Şu anda içeride normalde stoklanması gereken katı atık malzemenin yaklaşık on katı üzerinde bir atık bulunuyor. Ayrıca bahçesindeki varillerin içerisinde tonlarca kimyasal atık yer almaktadır. Bu yaz sıcağında buradaki kimyasalların yanması an meselesi. Tesis olası bir çevre katliamına davetiye çıkartıyor.”

YETKİLİLERE SESLENDİ: ÇEVRE KATLİAMINA ENGEL OLUN

Boş vaziyetteki tesisin bahçesinde bulunan kimyasal atıkların bir an önce bertaraf edilmesi gerektiğinin altını çizen İYİ Parti’li Akan, yetkililere seslenerek açıklaması şöyle sonlandırdı:

* “Konunun muhatabı olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerine sesleniyorum. Havaya ve toprağa kimyasal atıklardan kaynaklanan siyanür veya sülfürün karışmasına engel olun. Geçtiğimiz haftalarda bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın sebebiyle çevrenin ve havanın nasıl kirlendiğini, nasıl bir tehlike ile karşı karşıya olduğumuzu gördük.

* Kendi haline bırakılan bu tesiste de aynı olumsuzlukların yaşanmaması için gereken önlemleri bir an önce alın. Yaşanabilecek bir çevre katliamına engel olun. Çevre İl Müdürlüğü burayı bertaraf etmeli ve etkili kurumlar gerekli cezaları kesmeli. İçerisi kapasitesinin çok üzerinde malzemeyle dolu ve tehlike saçıyor. Bizler yeni bir çevre katliamına izin vermeyeceğiz.”