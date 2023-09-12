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Sahipsiz köpekler 8 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı

Konya'nın Karatay ilçesinde 8 yaşındaki M.B. sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. Vücudun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

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Sahipsiz köpekler 8 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı

Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi’nde sabah okula gitmek için evden çıkan ilkokul 3’üncü sınıf öğrencisi M.B, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

M.B’nin çığlıklarını duyan komşularının yardımıyla kurtarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Çocuğun kafasına, koluna ve bacağına toplam 30 dikiş atıldığı belirtildi. (AA)

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