Sahte altın çetesine ‘Karat’ operasyonu

Diyarbakır'da sahte altın üretip, piyasaya süren çeteye yönelik 'Karat' adlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sahte ve düşük ayarlı altın satıp, dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma yaptı. 3 ay boyunca yüzlerce görüntü izleyen polis, bir atölyede baskı makineleri ile sahte altın üretildiğini belirledi.

PİYASAYA ÇANTACILAR SÜRÜYOR

Hurda altınların eritilip, içine bakır katılarak, ‘çantacı’ olarak tabir edilen kişiler aracılığı ile piyasaya sürüldüğü saptandı. 18 şüpheliyi tespit eden polis, atölye ile bazı adreslere baskın yaptı; aramalarda altın baskı makineleri, eritme potaları, ayar silindirleri ve hassas teraziler ele geçirildi. Polis ekiplerince ayrıca atölyede dedektörle toprak alanda arama yapıldı.

HEPSİ SAHTE ÇIKTI

Polisin yaptığı çalışmalarda kuyumcuda ele geçirilen altınların analizler sonucunda sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 10’u tutuklandı, 8’i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın talimatı ile gerçekleştirilen ‘Karat’ adlı operasyonun ‘Ekonomik Suçlarla Sinerjik Mücadele’ kapsamında kentte yapılan ilk operasyon olduğu kaydedildi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Sahte avukat çetesi yakalandı

İlginizi Çekebilir 30 bin Euro'ya sahte pasaport

İlginizi Çekebilir Esenyurt'ta sahte botoks ilacı operasyonu: 2 gözaltı

İlginizi Çekebilir Sahte boşanmayla SGK'yı dolandırdılar