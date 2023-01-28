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Sahte diş hekimleri ruhsatsız klinik açmış

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde diş hekimliği unvanı olmadan ruhsatsız diş kliniği açıp işlettiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

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Sahte diş hekimleri ruhsatsız klinik açmış

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, diş hekimliği unvanı olmayan A.Z.S. ve F.A.,’nın ruhsatsız diş kliniği işlettiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, yapılan araştırmanın ardından düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Klinikte yapılan aramada tıbbi işlemlerde kullanılan 1906 araç ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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