Sahte içki imalatçısına istenen ceza belli oldu

Kırklareli'nde piyasaya sürdüğü sahte içkiyle 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de kör olmasına sebebiyet vermekle suçlanan C.Ş.'nin 71 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Kırklareli’de imal edip piyasaya sürdüğü ve yüksek dozda metil alkol tespit edilen sahte içkilerle 2 kişinin ölümüne, 3 kişinin de kör olmasına neden olan C.Ş. hakkında Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

İddianamede, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda sanık C.Ş’nin evinde internet üzerinden satın alındığı tespit edilen 20 litre metil alkol, 40 mililitre anason yağı kiti, 12,25 litre sahte içki ele geçirildiği bilgisi yer aldı.

YÜKSEK DOZDA METİL ALKOL TESPİT EDİLDİ

Sahte içkilerden alınan numunelerin laboratuvar incelemesinde öldürücü dozda metil alkol tespit edildiği aktarılan iddianamede sanığın ürettiği sahte içkinin ticaretini de gerçekleştirdiği belirtildi.

İddianamede ayrıca sanık tarafından üretildiği iddia edilen sahte içkiyi tüketmesi sonucu hayatını kaybeden Ahmet A. ve Ramazan K’nin Adli Tıp Kurumu tarafından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla yapılan incelemede metil alkol zehirlenmesi tespit edildiği, Muammer Ö, Ömer E. ve Sedat K’nin ise basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı bilgisine de yer verildi.

Sanık C.Ş. hakkında “olası kastla öldürme”, “olası kastla yaralama” ve “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet” suçlarından 71 yıla kadar hapis cezası istendi.