Sahte içkiden 6 kişi ölmüştü, istenen ceza belli oldu

Bursa'da 6 kişinin sahte içki tüketiminden kaynaklanan zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili dava hakkında cumhuriyet savcısının mütalaası açıklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bursa’da gerçekleşen olayda 6 kişinin sahte içki sebebiyle ölümü sonrasında süren davada 3 sanıktan birine 15 yıl, diğerine ise 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, “kasten öldürme” ve “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından yargılanan tutuklu sanık Kamil Cihat İ, tutuksuz sanık Raif Aytaç U, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Ancak başka bir suçtan tutuklu olan Oktay Y. duruşmaya katılmadı.

Mütalaada, Kamil Cihat İ’nin, Bülent D, Erhan S, Erol O, Mahmut A, Necip Ç. ve Şakir Ç’nin ölümüne neden olduğu iddiasıyla “taksirle ölüme neden olma” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, Raif Aytaç U’nun “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

“BUNLARI SENİN EVİNE GÖTÜRELİM”

Savunma yapan Raif Aytaç U, sahte içkileri gizleme amacının olmadığını, Kamil Cihat İ’nin kendisine “Bunları senin evine götürelim” dediğini ve bu nedenle eve götürdüklerini söyledi. Ancak ölümleri öğrendikten sonra polise teslim ettiğini belirtti ve beraat talep etti. Diğer sanık Kamil Cihat İ. de beraat talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan birinin tutukluluğunun devamına karar verirken, mütalaa hakkında süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi. Daha önce Piremir ve Akçağlayan mahallelerinde sahte içki tüketimi sonucu yaşanan olaylar neticesinde 6 kişi yaşamını yitirmiş, suçlamalar sonucunda ise 3 şüpheli tutuklanmıştı. (AA)

İlginizi Çekebilir Manisa'da 'sahte içki' operasyonu: 10 gözaltı