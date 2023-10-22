Sahte İSPARK etiketleriyle dolandırdılar

İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK logoları taşıyan sahte etiketlerle dolandırıcılık yaptılar.

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İstanbul’da, park halindeki araçların üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSPARK logoları taşıyan etiketler yapıştırıldı. Dolandırıcılık amacıyla kullanılan etiketlerde, ‘Park borcunuzu ödemek için QR kodu taratınız’ yazıyor ve borcun 24 saat içinde ödenmesi gerektiği belirtiliyordu. QR kodu taratan kişiler dolandırıcıların sahte ödeme sayfasına yönlendirildi ve kredi kartlarından para çekildi.

İSPARK’TAN AÇIKLAMA GELDİ

İSPARK, bu tür bir uygulamasının olmadığını ve etiketlerin sahte olduğunu belirtti. Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, QR kodların siber dolandırıcıların hedefinde olduğunu ve bu tür saldırılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, QR kodları tararken kullanıcı bilgileri, parolalar veya kişisel verilerinizi girdiğiniz sitelerde dikkatli olunması önemle belirtildi.

İSPARK, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı İstanbulluları uyardı ve QR kodlarla borç ödeme işleminin olmadığını açıkladı. Sahte etiketler ve QR kodlar nedeniyle failler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

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