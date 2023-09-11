Sahte kemik raporu davasında ilk karar

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin, 2012 yılında ‘sahte kemik yaşı raporu’ alınmasına yönelik açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi olayına ilişkin, 2012 yılında ‘sahte kemik yaşı raporu’ alınmasına yönelik doktorlar A.K.Ö., M.O.B., M.G.L. hakkında “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçundan dava açıldı.

3’ü doktor 7 kişi hakkında 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında ilk karar açıklandı. Duruşmanın kapalı görülmesine karar verildi.

H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli, Mehmet Emin Marankoz, Yusuf Ziya Gümüşel ve hastane çalışanı K.Ş. hakkında “kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik” suçundan 3’er yıldan 8’er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

UTANÇ DAVASI 9 EKİM'DE

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızının evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin, baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatıma Gümüşel ve imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli’nin yargılandığı davanın 6. duruşması ise 9 Ekim günü saat 10.00'da görülecek.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kemik yaşının tespiti amacıyla grafilerinin çektirildiği 5 Aralık 2012 tarihinde H.K.G.'nin o dönemki yaşının 14 olması nedeniyle müşteki yerine bir başka bayan şahsın röntgen alanına sokulduğunun ve böylelikle müştekinin gerçek yaşının olduğundan farklı gösterilmeye çalışıldığının açıkça anlaşıldığı belirtilmişti.

İddianamede, 5 Aralık 2012 tarihinde H.K.G.'nin o dönemki yaşının 14 olması nedeniyle müşteki yerine bir başka bayan şahsın röntgen alanına sokulduğunun ve böylelikle müştekinin gerçek yaşının olduğundan farklı gösterilmeye çalışıldığının açıkça anlaşıldığı aktarılmıştı.

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