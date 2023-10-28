Sahte MİT kimliğiyle dolandırıcılık yaptı, trafikte yakalandı

Siirt'te kendisini MİT personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı. Trafikte çakarlı araçlara dönük uygulamada yakalanan 21 yaşındaki şahıs adliyeye sevk edildi.

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Siirt’te kendisini MİT personeli olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 26 Ekim’de Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerinin dikkati sayesinde çakarlı bir araç cezai işlem için Cengiz Topel Caddesi’nde durduruldu. Kendisini kurum çalışanı olarak tanıtan araçtaki kişinin sahte MİT personeli kimliği taşıdığı tespit edildi.

ASKERİ ÜNİFORMA DA KULLANDI

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince gözaltına alınan Muhammed E.O’nun (21) evinde sahte MİT personeli kimliği, tabanca, 150 fişek, polis ve asker üniformaları ele geçirildi.

Sahte kimlik ve üniformalarla vatandaşları dolandırmaya çalıştığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)