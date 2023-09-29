Sahte MİT’çiler adam kaçırıp fidye istedi

İstanbul’da kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan dört kişi, yolunu kestikleri iş insanını ve arkadaşını kaçırdı. 25 milyon lira fidye isteyen şüpheliler polis operasyonuyla yakalandı.

Habip ATAM

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Olay, 25 Eylül'de Üsküdar sınırlarındaki Küçüksu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı S.B., emekli polis arkadaşı İ.B. ile seyir halindeyken, ikilinin bulunduğu aracın önü siyah bir minibüsteki kişilerce kesildi.

VIP minibüsten inen dört kişi, kendilerini MİT mensubu olarak tanıttı. Siyah giyimli, yüzlerinde maske bulunan şüpheliler iki arkadaşı, zorla minibüse bindirdi. Şüphelilerden biri iş insanı S.B.'nin aracına geçti. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda şüpheliler, kaçırdıkları iki kişiyle olay yerinden uzaklaştı.

GÜZERGAHLARI TESPİT EDİLDİ

Film sahnelerini andıran olayı görenler durumu polise bildirdi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Görgü tanıklarının ifadesine başvuruldu. Güvenlik kamera kayıtları incelendi. Yapılan araştırmada şüphelilerin güzergahı tespit edildi.

Kameraları inceleyen polis, iş insanı S.B. ile arkadaşını kaçıran kişilerin izlerini Pendik'e kadar sürdü. Yaklaşık 8 saat süren araştırmalar, iş insanı ve emekli polis olan arkadaşının bir gecekonduda tutulduğunu ortaya koydu. Çevre güvenliği alınarak gecekonduya operasyon düzenlendi.

DARP VE İŞKENCE

Adrese giren ekipler, kendilerini MİT mensubu olarak tanıtan dört saldırganı kıskıvrak yakaladı. İş İnsanı ve arkadaşı ise kurtarıldı. Şüphelilerin S.B. ve arkadaşını darp ettiği, iki arkadaşın işkence gördüğü öğrenildi. Kurtarılan ik kişi hastaneye sevk edildi.

25 MİLYON TL FİDYE İSTEMİŞLER

Adreste bir tane sahte MİT kimliği ve polis yelekleri bulunurken, olayın sebebi ifadelerin ardından ortaya çıktı. S.B.’nin hastanede verdiği ifadesinde şunları söyledi:

– Bize MİT mensubuyuz dediler. Minibüse bindiğimizde, birisi telefonla aradığı kişiye “Başkanım şahısları aldık geliyoruz” dedi. Neler olduğunu anlayamadık. Araç durunca bizi bir eve götürdüler. Ne olduğunu orada anladım. Bizi kaçıran kişilerle daha önce araç alım satım işi yapmıştık. Aramızda alacak verecek meselesi vardı. Bizi 25 milyon lira fidye almak için kaçırdılar” şeklinde konuştuğu öğrenildi.

Polisin zamanında müdahale ile kurtardığı iki ismin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan şüpheliler Yaşar P. (46), Fırat B.(34), Ferdi Ü.(28) ve Batuhan B.(26) adliyeye sevk edildi.

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