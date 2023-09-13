Sahte plakalarla büyük vurgun… İBB’yi 110 milyon zarar uğrattılar!

İstanbul'da servis araçlarına özel olarak verilen "L" plaka sahteciliği yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı. İBB'nin vermekle yetkili olduğu plakaların sahtelerini satan şüphelilerin 12 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirtildi. Şüpheliler İBB'nin de 110 milyon liralık gelirini engellemiş oldu.

Habip ATAM

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İstanbul’da gerçekleşen operasyon, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri servis işletmeciliği yapmak isteyen kişilere, sahte servis plakası satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada İBB'nin vermekle görevli olduğu L harfi ile başlayan servis plakalarının sahtelerini üreterek satan bazı şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin plaka satışı için internetten ilan verdiği tespit edildi. Plaka fiyatlarının düşük tutulması sebebiyle de dolandırıcıların hızlı müşteri buldukları öğrenildi.

37 KİŞİYİ MAĞDUR ETTİLER

Sahte plakaları İBB’den aldıklarını öne süren şüphelilerin, anlaştıkları kişileri ikna etmek için İBB görünümü verilen internet siteleri kurdukları belirlendi. Bu siteler üzerinden yapılan plaka sorgulamalarında dolandırıcıların belirttiği harf ve rakam gruplarının satış yapacak kişilere ait olduğu görüldü. Plakaların hemen hepsinin kullanımda olmayan plakalar olması da dikkat çekti. Sahte plakalar için kurulan siteler üzerinden noter görevlilerini dahi ikna eden şüphelilerin 37 kişiyi mağdur ettiği anlaşıldı.

İBB’Yİ 110 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Mali polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin 12 milyon liralık haksız kazanç elde ettiği de tespit edildi. Ayrıca İBB’nin de 110 milyon lira kamu zararına uğratıldığı belirlendi. Yapılan tespitlerin ardından şüphelilerin yakalanması için operasyon kararı alındı.

8 İLDE OPERASYON

İstanbul merkezli olarak Adana, Kayseri, Yozgat, Rize, Kastamonu, Sivas ve Antalya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında emniyete götürüldü.

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