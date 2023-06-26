Sahte polis çetesi Suriyelileri evlerinde gasp etti

İstanbul’da 4 kişilik sahte polis çetesi, Suriye uyruklu 5 kişinin kaldığı eve girerek 151 bin lira gasp etti. Sahte polis çetesi bu paralarla müzikholde eğlenmeye gitti. Çökertilen çetenin ele başının oto galeri sahibi olduğu ortaya çıktı.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Arnavutköy, Nene Hatun Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta yaşandı. İddiaya göre Suriye uyruklu 5 kişi aynı evde kalıyordu.

Saat 23.00 sıralarında ellerinde silah bulunan 5 kişi içeriye girdi. Kendilerine polis süsü veren şüpheliler, iddiaya göre Suriyelileri darp etti.

Evde arama yapacaklarını söyleyen sahte polisler, evdekilere ait 151 bin 400 lira para ve cep telefonlarını gasp etti. Sadece bunlarla yetinmeyen gasp çetesi, mağdurların kimliklerini de alarak kaçtı.

GASP ETTİLER EĞLENMEYE GİTTİLER

Yaşanan olayın ardından mağdurlar emniyete giderek polisten yardım istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kameralarını inceledi. Kameralardan iz süren ekipler, şüphelilerin olaydan sonra bir müzikhole gittiğini tespit etti.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Müzikholden alınan görüntülerle şüphelilerin kimliği tespit edidi. Şüpheliler Mahir A.(33) Barış Y.(32), Recep U.(35) ve İlyas B.(29) düzenlenen baskınla yakalandı. İlyas B. dışındaki şüphelilerin toplam 40 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız bir otomatik tüfek, ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ele geçirildi.

OTO GALERİ SAHİBİ

Gözaltına alınan şüphelilerden 9 suç kaydı olan Mahir A.'nın Oto galeri işlettiği öğrenildi. Çetenin ele başı olduğu iddia edilen Mahir A. ve diğer şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

İlginizi Çekebilir 85 yaşındaki kadını darp ve gasp ettiği iddiasına ilginç cevap