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Sakarya’da genç kadın banyoda ölü bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir kadın, kaldığı apart dairenin banyosunda ölü bulundu. Dehşete düşüren olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Sakarya’da genç kadın banyoda ölü bulundu

Sakarya’da Cadde 54 alışveriş merkezindeki apart daireye gelen arkadaşları, B.K’yi (31) banyoda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

Sağlık görevlilerinin kontrolünde B.K’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’ndeki otopsi merkezine kaldırıldı. (AA)

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