‘Sakin şehir’i huzursuz eden deprem gerçeği

Uluslararası Cittaslow Birliği'nin 'sakin şehir' listesinde yer alan Antalya'nın Finike ilçesi, 50 kilometre uzağındaki 3 diri fay hattı nedeniyle deprem tedirginliği yaşıyor. 97 yıl önce 6,5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ilçede yapılan çalışmada, sarsıntı anında sıvılaşma ve 2,5 kat zemin büyütmesi yaşanacağı ortaya çıktı.

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Antalya’nın en güneyinde yer alan Kumluca, Finike, Demre ve Kaş çevresinde, geçen yıllarda çeşitli büyüklüklere sahip depremler yaşandı.

6 Şubat’ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Finike Belediyesi, ilçedeki zeminin durumu hakkında Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova’dan çalışma yapılmasını talep etti.

Prof. Dr. Dipova, 50 kilometre uzaklıkta 3 diri fay hattı bulunan ve 1926 yılında 6.5 büyüklüğünde depremin vurduğu Finike’de zemindeki sıvılaşma ve zemin büyütmesi hakkında inceleme yaptı.

İlk etabı tamamlanan çalışma sonucunda, Finike’deki araştırma noktalarının tamamında, deprem anında sıvılaşma yaşanacağı tespit edildi.

Çalışmalarda 2,5 kat zemin büyütmesinin de yaşanabileceği ortaya çıktı.

‘ZEMİN, PLAJDAKİ KUMUN AYNISI’

Çalışmayı yürüten Prof. Dr. Nihat Dipova, ilçenin yakınındaki 3 diri fay hattının şimdiye kadar büyük depremler ürettiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

-Bu tehlike, zeminde nasıl bir etki yaratacak, bunu araştırmak için sondajlar, deneyler ve analizler yaptık.

-Çalışmanın henüz ilk bölümünü tamamladık. Zemin gevşek bir alüvyon, plajdaki kumun aynısı.

-Yer altı su seviyesi, yüzeye çok yakın. Sıvılaşmadan kuşkulandık ve çalışmalara başladık. Yaptığımız analizlerin sonucunda ne yazık ki çalıştığımız bütün noktalarda, deprem büyüklüğü sonucunda sıvılaşma bekleniyor.

‘DEPREMİN ŞİDDETİ, 2,5 KAT FAZLA HİSSEDİLECEK’

Bölgede çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Prof. Dr. Dipova, şu ifadeleri kullandı:

-1926 yılında 6,5 büyüklüğünde olan depremin özelliklerine göre, analizleri tekrar ettik ve o depremde de sıvılaşma olduğu ortaya çıktı ancak o dönemde alanlarda yapılaşma yoktu.

-Sıvılaşmadan başka ortalama 2,5 kat büyüklüğünde bir zemin büyütmesi de çıkıyor. Depremin şiddeti, kayada hissedilenden 2,5 kat fazla hissedilecek.

-Çözümleri mümkün. Öncelikle bu alanı yapılaşma dışında ihtiyaçlar için kullanmak gerekir. Bu ova aslında çok değerli bir tarım alanı; tarımsal işlevinin sürdürülmesi deprem açısından da faydalı.

-İnşa edilmesi zorunlu yeni yapılar ve mevcut yapılara da en uygun yöntem belirlenerek, zemin iyileştirmesinin yapılması gerekiyor.

‘KAHRAMANMARAŞ VE VAN DEPREMLERİ İLE AYNI İVMEYE SAHİP’

Finike için deprem tehlikesinin oldukça büyük olduğunu belirten Prof. Dr. Dipova, “Bu faylardan 2’si daha önce 6.5 büyüklüğünde deprem üretmiş. İleriye dönük hesaplamalarımızda, 7 büyüklüğünde deprem yaratabileceği ortaya çıkıyor. Bu deprem kaynakları, sahile çok yakın. Çalıştığımız bölgede de 0,35 g ve 0,40 g arasında ivmeye maruz kalınacağı ortaya çıktı. Gerçekleşmiş depremler ile karşılaştıracak olursak; Kahramanmaraş’ın bazı bölgeleri, Van şehir merkezindeki depremler ayarında bir ivmeye maruz kalınacağı anlamına geliyor” dedi. (DHA)

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