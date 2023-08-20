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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi” denildi. (DHA)

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