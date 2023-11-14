Şalvardan kürklü şirket patronluğuna

Köy evinden lüks yaşama uzanan yolculuğuyla bu kez Rabia Toprak mercek altında. Ev yemeklerini paylaşırken ünlenen Toprak’ın zengin halleri tartışılıyor.

Hakan KAYA

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Lüks hayatlarıyla dikkat çeken sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama, vergi kaçırma ve bahis suçlarından dolayı tutuklanması üzerine gözler lüks hayatlarını benzer şekilde Instagram hesaplarından yayınlayan sosyal medya fenomenlerine çevrildi.

Şulemsi ismiyle tanınan Şule Kayatürk, Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti ile Şuheda Kaya'dan sonra bu kez de 2020 yılında köy evinde paylaştığı yemek videolarının ardından fenomen olan ve hayatı değişen 28 yaşındaki Rabia Toprak gündeme geldi.

2020 yılında bir köy evinde sadece ev yemekleri yapan ve hiçbir mal varlığı bulunmadığı iddia edilen Toprak'ın 2021 yılında Dubai'ye gidip geldikten sonra tekstil atölyesi kurduğu, çok sayıda ofis, araba ve evi olduğu ileri sürüldü.

HAVUZLU VİLLADAKİ VİDEO

Fenomen olmadan önce sosyal medya hesabında sobalı bir evdeki fotoğrafı dikkat çeken Toprak'ın 14 Ekimde havuzlu bir villadayken çektiği videoyu Instagram hesabında paylaştığı görüldü. Ankara Keçiören'de kendisi ile aynı adı taşıyan butik işletmecisi olan Toprak'ın Pursaklar ilçesinde de Moda me&ra isimli mağazası bulunuyor. Toprak'ın bu kısa sürede bu kadar servete nasıl sahip olduğu merak konusu oldu. Polat operasyonunun ardından Instagram hesabından bazı paylaşımlarını sildiği de ileri sürülen Toprak, hakkındaki iddiaları yalanladı. Toprak umreye gittiği ve estetik yaptırdığı iddialarının da gerçek olmadığını açıkladı. Sadece tüp mide operasyonu geçirdiğini dile getirdi.

Bu da ikinci Dilan Polat vakası mı!

Yapılan hakaretleri şikayet edeceğim

Toprak şu açıklamayı yaptı: “Sevgili takipçilerim, sosyal medyada yapmış olduğum paylaşımlarımın iznim olmadan üçüncü şahıslar tarafından paylaşılması suçtur. Öte yandan hesaplarım üzerinden yapmış olduğum paylaşımların altına yazılmış olan hakaret içerikli yorumları da şikayet edeceğim.”