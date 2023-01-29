Salzburg Başkonsolosluğuna sözleşmeli sekreter alınacak
Salzburg Başkonsolosluğu tarafından yayınlanan ilana göre Salzburg Başkonsolosluğu’na sözleşmeli sekreter alımı yapılacak.
ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; T.C. Salzburg Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak.
Sınav, Salzburg/ Avusturya'da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır.
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