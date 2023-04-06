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Samsun açıklarında art arda deprem (Son depremler)

Samsun açıklarında, Karadeniz'de saat 23.24'te 3.3, saat 23.31'de de 3.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Yayınlanma: 23:41 - 06 Nisan 2023 Güncellenme:
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Samsun açıklarında art arda deprem (Son depremler)

Samsun açıklarında, Karadeniz’de peş peşe depremler meydana geldi.

Saat 23.24’te olan 3.3 büyüklüğündeki depremin yerin 11.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

Saat 23.31’de gerçekleşen 3.6 büyüklüğündeki depremin ise yerin 8.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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