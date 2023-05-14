Samsun Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri
Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Samsun’da, 17 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Samsun ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
Türkiye'de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Samsun'da, 17 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023'e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü Haber Sitesi'nde! Samsun ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.
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Önceki (2018) seçimde Samsun’da ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%51,9
|2018
|CHP
|%17,2
|2018
|İYİ Parti
|%10
|2018
|MHP
|%16,2
|2018