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Samsun Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Türkiye’de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Samsun’da, 17 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023’e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü’de! Samsun ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

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Samsun Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Türkiye'de seçim sonuçları, anlık veriler açıklanmaya başlarken Samsun'da, 17 ilçede sandıklar açılmaya başladı. 14 Mayıs 2023'e dair sandıklardan çıkan tüm veriler Sözcü Haber Sitesi'nde! Samsun ilinde toplam 5 ittifak yarışıyor: Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, ATA İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve Sosyalist Güç Birliği İttifakı.

SAMSUN SEÇİM SONUÇLARI 2023 TIKLAYINIZ

SEÇİM SONUÇLARI 2023 TIKLAYINIZ 

Önceki (2018) seçimde Samsun’da ne oldu?

PARTİOY ORANIYIL
AK Parti %51,92018
CHP%17,22018
İYİ Parti%102018
MHP%16,22018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023  

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