Samsun’da bu görüntüler yürekleri ağza getirdi
Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan kişi havada zor anlar yaşadı. O anları izleyenleri yürekleri ağza geldi.
5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali’nde yamaç paraşütü atlayışı yapan kişi havalandıktan hemen sonra güvenlik ipinden sıyrıldı.
YERE İNMEYİ ZOR DA OLSA BAŞARDI
Havada zor anlar yaşayan kişi, bir süre havada kaldıktan sonra küçük sıyrıklarla yere inmeyi başardı.
Paraşütçünün havada yaşadığı zor anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (AA)