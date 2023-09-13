Samsun’da doktoru silah zoruyla kaçırdı
Samsun'un Atakum ilçesinde, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, silah zoruyla bir otomobile bindirilerek kaçırıldı. Ancak polis müdahalesi sonucu doktor kurtarıldı ve şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.
Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mustafa Erdem, G.E. adlı bir kişi tarafından silah zoruyla otomobile bindirilip kaçırıldı. Bu olayın ardından yapılan ihbar üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti.
Samsun-Ankara karayolunda bir uygulama noktasında, şüphelinin otomobili polis tarafından durduruldu ve Dr. Erdem kurtarıldı. Kaçan şüpheli ise otomobiliyle kaçmayı başardı.
Polis ekipleri şüpheli G.E.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)