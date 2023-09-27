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Samsun’da şüpheli ölüm: Bir polis tutuklandı

Samsun’da polis memuru C.G, Azerbaycan uyruklu Zhala Baghırova'nın ölümüyle ilgili tutuklandı.

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Samsun’da şüpheli ölüm: Bir polis tutuklandı

Samsun'da polis memuru C.G, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi Kocadağ mevkisinde bir bağ evinde beylik tabancasıyla bir kadının vurulduğu ihbarında bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 39 yaşındaki Zhala Baghırova’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, soruşturma kapsamında C.G’yi gözaltına aldı.

C.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)

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