Sancaktepe’de 3 kardeşin ölümü ile ilgi belediye hakkında soruşturma izni talep edildi

İstanbul Sancaktepe'de kaybolan 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin cansız bedenleri, inşaatın su dolu temelinde bulunmasına ilişkin Sancaktepe Belediyesi hakkında İstanbul Valiliği'nden soruşturma izni talep edildi.

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İstanbul Sancaktepe’de 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın kardeşlerin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

“GEREKEN İŞLEMLER TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR”

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

* “03/10/2023 tarihinde Ayvaz Sağın isimli şahsın Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda öğrenim görmekte olan oğulları Berat Sağın, Baran Sağın ve Batuhan Sağın’ın 02/10/2023 tarihinde saat 21:00 sıralarında evden çıktıklarını ve eve dönmediklerini beyan ederek kolluk birimlerine müracaatta bulunması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır.

* Kayıp şahısların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Lisesine ait kameraların incelendiği ve görüntülerde kayıp çocukların tespit edilen gidiş güzergahları incelendiğinde aynı yol üzerinde bulunan Birlik Cemevi İnşaatında yapılan çalışmalarda Berat Sağın, Baran Sağın ve Batuhan Sağın’ın cesetlerine rastlanılması üzerine Adli Tıp Kurumuna sevkleri yönünde talimat verilmiştir.

* Olayın gerçekleştiği cemevi inşaatına ilişkin kusur tespiti amacıyla görevlendirilen uzman bilirkişiler tarafından tanzim edilen rapor neticesinde asli ve tali kusuru tespit edilen Sancaktepe Belediyesi Görevlileri hakkında 4483 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Valiliği’nden soruşturma izni talep edilecektir. Yürütülen soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir.” (DHA)