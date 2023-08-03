Abone Ol

Sancaktepe’de korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı 6 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sancaktepe’de korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda İ.A yönetimindeki 41 AGZ 936 plakalı tırın lastiğinin patlaması sonucu şerit değiştirerek Ali Rıza Çalışkan yönetimindeki yabancı plakalı ciple çarpıştı.

Kazada yaralananlardan Çalışkan’ın eşi Merve ve kızı Miyase Çalışkan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 6 kişiden cip sürücüsü Çalışkan’ın durumunun da ağır olduğu belirtildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. (AA)

Lunapark kazasının görüntüleri ortaya çıktıİlginizi ÇekebilirLunapark kazasının görüntüleri ortaya çıktıİstanbul'da kaza yapan lüks otomobil alev alev yandıİlginizi Çekebilirİstanbul'da kaza yapan lüks otomobil alev alev yandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam