Sancaktepe’de korkunç kaza: 2 ölü, 4 yaralı
Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı 6 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda İ.A yönetimindeki 41 AGZ 936 plakalı tırın lastiğinin patlaması sonucu şerit değiştirerek Ali Rıza Çalışkan yönetimindeki yabancı plakalı ciple çarpıştı.
Kazada yaralananlardan Çalışkan’ın eşi Merve ve kızı Miyase Çalışkan, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 6 kişiden cip sürücüsü Çalışkan’ın durumunun da ağır olduğu belirtildi.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikametinde kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. (AA)