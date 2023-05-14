Sandık başında kalp krizi geçirerek öldüler
Rize'nin Pazar ilçesinde çay alım yerinde kurulan sandık başında kalp krizi geçiren AK Parti'nin sandık görevlisi Şeref Kurt (64), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ise oy kullanırken kalp krizi geçiren kadın yaşamını yitirdi.
Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı İkiztepe Mahallesi’nde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için mahallede çay alım yerinde kurulan sandıkta AKP’nin sandık görevlisi Şeref Kurt, sandık başında aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Kurt’a ilk müdahaleyi sandıkta oy kullanmaya gelen vatandaşlar ve görevliler yaptı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin kalp krizi geçirdiğini tespit ettiği Kurt, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TRABZON’DA OY KULLANIRKEN KALP KRİZİ GEÇİREN KADIN ÖLDÜ
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde, ilçeye bağlı Derecik Mahallesi’ndeki Çevreli Camisi lokalinde kurulan 1093 numaralı sandıkta oy kullanmak için kabine giren 75 yaşındaki Aysel Ulusoy fenalaştı.
Ulusoy, sandık görevlileri ve yakınları tarafından kabinden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Ulusoy, kaldırıldığı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.