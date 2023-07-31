Sanki savaştayız: 7 ayda 1200 ölü, 1960 yaralı

Bireysel silahlanmanın her geçen gün arttığı Türkiye’de; silahla yaralama, çatışma ve ölüm haberleri özellikle son günlerde gündeme oturdu. Umut Vakfı’nın raporuna göre 2023 yılında geride bıraktığımız aylar içinde ülke genelinde 1938 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Basına yansıyan bu silahlı şiddet olaylarında 1200 kişi öldü, 1960 kişi de yaralandı.

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Dünya genelinde ve Türkiye'de bireysel silahlanmada yaşanan kontrolsüz artış, birçok kişide tedirginlik yaratıyor.

Bu konu peş peşe gelen silahla yaralama, çatışma ve ölüm haberleriyle özellikle son günlerde gündeme oturdu.

Umut Vakfı, konuyla ilgili yaptığı bir çalışmayı açıkladı.

Bu rapora göre; bu yılın 211 gününde Türkiye genelinde 1938 silahlı şiddet olayı basına yansıdı. Basına yansıyan bu silahlı şiddet olaylarında 1200 kişi öldü, 1960 kişi de yaralandı.

Şiddet olaylarının; uzun namlulular dahil 1653'ünde silahlar kullanıldı, (397'sinde Keleş, uzun namlulu silahlar dahil tüfekler, 1187'sinde tabancalar, 60'ında beylik silahları), 285'inde ise çoğunluğu bıçaklar olmak üzere kesici aletler kullanıldı.

“'CEZASIZLIK' UYGULANARAK ADETA SİLAHLANMA TEŞVİK EDİLİYOR”

Türkiye'deki şiddet sarmalında acı tabloyu ortaya koyan vakıftan yapılan açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

*Maalesef ülkemiz adeta suç cenneti haline geldi. Bireysel silahlanma ve ona paralel olarak silahlı şiddet oranı artış kaydediyor… Silah satıcıları adeta ülkede at oynatıyor.

*Mafya sokaklarda çatışıyor, evleri, işyerlerini silahla tarıyor. Baskınlar yapıyor, sokaklarda çatışıyor…

*Biz bireysel silahlanmaya ‘dur' denilmesini, yasal düzenlemeler yapılmasını beklerken maalesef hiçbir şey yapılmayarak, ‘cezasızlık' uygulanarak adeta silahlanma teşvik ediliyor… Sonuçta da olayların önü alınamıyor ya da alınmıyor…

“PEK ÇOK SUÇLU 3 AY SONRA ARAMIZDA DOLAŞIYOR OLACAK”

*Sık sık çıkarılan aflar da adeta suçluya teşvik gibi… Ve yine bir örtülü af söz konusu. 31 Temmuz itibariyle açık cezaevine geçmesine 3 yıl kalan bazı hükümlüler açık cezaevine nakledilecek ve 3 ay sonra da tahliye edilecek…

*Sonuç olarak milletvekili seçilen bir hukukçu cezaevinden çıkarılmıyorken pek çok suçlu 3 ay sonra aramızda dolaşıyor olacak…

“TEDBİR ALMAYANLAR SUÇLU”

*Ülkemizde bugün silahlanmadaki artıştan ve Teksasvari çatışmalar yaşanmasından ülkeyi yönetenler, silahlanmayı önleyici tedbirler almayanlar suçludurlar…

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