Şanlı bayrağımızı çöpe attılar

“Türk Bayrağı” denilmesine karşı çıkan HÜDA PAR’lılar rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı yere attı. AKP’liler de sessiz kaldı.

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■ Başak KAYA-Evren DEMİRDAŞ

AKP ve ittifak ortağı HÜDA PAR'ın Batman mitingi sonrası çöplüğe dönüşen meydandaki görüntüleri tepki çekti. Türk Bayrakları miting sonrası yerlere atıldı. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP listelerinden milletvekili adayı olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'da önceki gün ortak miting düzenledi. Çoğunlukla HÜDA PAR flamalarının görüldüğü mitingde konuşan Erdoğan, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Miting sonrası ise büyük bir skandal yaşandı, Türk bayrakları yerlere atıldı.

TÜRKLÜĞE ALERJİSİ VAR

Zekeriya Yapıcıoğlu'nun “Türk Bayrağı yerine Türkiye bayrağı denilsin”, “Ey Kürdistan artık sahibin var”, “Anayasadan Türk milleti kimliği kaldırılsın”, “Özerklik ve federasyon fikirleri de tartışılsın” gibi söylemleri bulunuyor. HÜDA PAR, devletin Şeyh Said ve Said-i Nursi için özür dilemesini de istiyor. “Laiklik” ve “Türklük” üzerine kurulan Cumhuriyetin Kürtlere ve Müslümanlara eziyet yaptığını iddia ediyor. Kadın erkek eşitliğine inanmayan parti karma eğitime de karşı çıkıyor.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Türk Bayrağına yapılan saygısızlık tepki çekti. Sosyal medyada “Bize ezansız, bayraksız, dinsiz diyenlerin mitingi.. Yerli ve milli buysa biz almayalım, 200 lirayı alan arkasına bakmadan kaçmış” paylaşımları yapıldı. CHP Batman İl Başkanı Hikmet Duruş da “Türk Bayrağına yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum'' dedi.

Atmadan önce böyle salladılar

BATMAN'daki Cumhur İttifakı'nın mitingi başlarken meydandaki görüntü farklıydı. AKP'li görevliler katılımcılara çok sayıda Türk Bayrağı dağıttı. Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'ın konuşmak için platforma çıktığı sırada ve sonrasında meydandakiler ellerindeki bayrakları sallayarak coşku yaşadı. Miting alanında HÜDA PAR ve AKP flamalarının Türk Bayrağından fazla olduğu gözlendi.

Millet İttifakı'ndan tepki:

Bu görüntüler içimizi acıttı

BATMAN'da Türk Bayrağının yerlere atılmasına Millet İttifakı partilerinden tepkiler geldi. İşte o yorumlar:

■ CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: “Türk Bayrağının yerlere atıldığını görmek içimizi acıttı. Erdoğan, bir koluna Bahçeli'yi, bir koluna Destici'yi, koynuna da HÜDA PAR'ı aldı. Türk bayrağının isminin değişmesini öneren, bayrakla, milletle sorunu olan bir siyasi partiye mevcut cumhurbaşkanı tarafından kol kanat gerilmiş olmasını özellikle kendisini milliyetçi olarak tanımlayan tüm seçmenlerin takdirine bırakıyoruz.”

■ DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: “AKP mitinglerinde Türk Bayrağını sadece milletin gözünü boyamak için kullanıyor. Batman'daki olay da bunun en açık göstergesidir. Türk Bayrağı'ndan Türk isminden rahatsız olan HÜDA-PAR ile birlikte miting yapan Erdoğan, Türk Bayrağı'nın yerlere atılmasını görmezden geldi. Türk milleti, Türk Bayrağı için canını vermekten çekinmeyen insanlar AKP'nin gerçek yüzünü görmeli ve tanımalıdır. Yazıklar olsun.”

■ İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır: “Bayrağın ne anlama geldiğini bilmeyenler bayrağın kıymetini de bilemezler. Türk bayrağı bu millet için kutsaldır ve ortak değerimizdir. Türk bayrağına yapılan bu saygısızlığı şiddetle kınıyorum. AKP mitinginden sonra yaşanan bu görüntüler hem iktidar partisinin, hem de ortağı HÜDA-PAR'ın gerçek yüzünü de ortaya çıkarmıştır.”

Erzurum'da da bayrak taşıyanlar taşlanmıştı

BATMAN'da Türk Bayrakları yerlere atılırken, Erzurum'da Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Erkem İmamoğlu'nun mitinginde yaşananlar akıllara geldi. Toplantı alanına baskına gelen ve bozkurt işareti yapan 200-250 kişilik bir grup hem İmamoğlu'na hem de onu dinlemeye gelenlere taşlar yağdırdı.

17 KİŞİ YARALANMIŞTI

Taşlayan grup, her fırsatta ‘vatan, millet, bayrak' edebiyatı yapan, kendilerini milliyetçi olarak tanımlayan kişilerden oluşuyordu. Ama taşladıkları ve yaralanmalarına neden oldukları insanların hepsinin ellerinde Türk Bayrakları bulunuyordu. İmamoğlu CHP'li olmasına rağmen miting alanında partisinin flamalarının az sayıda olduğu dikkat çekmişti. İmamoğlu'nun 7 Mayıs'taki Erzurum mitingine taşlı saldırıda 17 kişi yaralanmış, gözaltına alınan 15 kişi ise serbest bırakılmıştı. Orhan BOZKURT/SÖZCÜ