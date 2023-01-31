Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi lunapark işletmesinin üst hakkını ihale edecek
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, lunapark işletmesini yap-işlet-devret modeli ile 29 yıllığına ihale edecek.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; İhale 9 Şubat 2023 tarihinde saat 11.00'de Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası 5. kat Belediye Encümen salonunda yapılacak. Taşınmaz mal kiralama şartnamesi Emlak İstimlâk Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 1.000 Türk Lirası karşılığında temin edilebilir.
İhalede bir aylık muhammen bedel 25 bin Türk Lirası’dır.
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