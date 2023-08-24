Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu’na tepkiler sürüyor

Karaman'da 2016 yılında 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan ve Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Asım Sultanoğlu’na tepkiler sürüyor. Emine Gizem Çetiner isimli genç kadın, her gün İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne giderek pankart, döviz, çocuk oyuncakları ve ayakkabıları ile eylem yapıyor. Çetiner, yurttaşları eylemine destek vermeye davet etti.

Ahmet KAYA

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Karaman’da 2016 yılında 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan üç yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu’nun, cinsel istismardan 508 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan M. Büyüktürk ile fotoğrafları çıkmıştı. Sultanoğlu'nun, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü olarak atanması kentte tepkiyle karşılandı, çok sayıda yurttaş eylemlerde bulunarak atamanın iptal edilmesini istedi.

Emine Gizem Çetiner, her gün saat 16.30’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası önüne giderek pankart, döviz, çocuk oyuncakları ve ayakkabıları ile eylem yapıyor.

“YAVRULARI KORUMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Çetiner, bugün eyleminin 4’üncü gününü tamamladı. Yanında aldığı çocuk oyuncakları ile açıklamada bulunan Çetiner, “Bugün çocuklarımız için tuttuğumuz adalet nöbetinin 4. günü. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şaibeli bir şahıs atandı. Ensar Vakfı’nda 45 çocuğun istismarı davasında Asım Sultanoğlu’nu İl Milli Eğitim Müdürü olarak asla kabul etmiyoruz. 45 çocuğu koruyamayan bu şahıs, Şanlıurfa’daki binlerce masum yavruyu asla koruyamaz. Küçücük yavruları korumak bizlerin boynunun borcudur. Herkesi bu oturma eylemine ve protestoya davet ediyorum. Lütfen beni ve çocuklarımızı yalnız bırakmayın” çağrısında bulundu.