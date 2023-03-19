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Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Şanlıurfa'da etkili olması beklenen kuvvetli yağış nedeniyle kent merkezinde yarın eğitim öğretime ara verildi.

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Şanlıurfa merkezde yağış nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20 Mart tarihinde 1 gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor.” ifadeleri yer aldı.

Şanlıurfa’da sağanak nedeniyle eğitim öğretime 3 gün ara verilmişti. (AA)

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