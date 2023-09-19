Şanlıurfa’da 3 doktoru döven 5 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da, hastalarına öncelik verilmediği gerekçesiyle 3 doktoru darp eden 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, evde rahatsızlanan Bünyamin Günak, yakınları tarafından acil servise getirildi. Acil serviste yoğunluğun olmasına rağmen hastasına öncelik tanınmasını isteyen hasta yakınları, tartıştıkları doktorlardan Ganime Seda Uğur, Mehmet Ali Ak ve Yılmaz Safi’yi darp etti.

BEYAZ KOD VERİLDİ GÖZALTINA ALINDILAR

Olayın ardından hastanede güvenlik için “Beyaz Kod” verildi ve polis ekipleri müdahale etti. 5 şüpheli gözaltına alındı. Darbedilen doktorlar da aynı hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Ahmet G., Harin G., Samet G., Ramazan G. ve Özhan B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olayı sosyal medya üzerinden kınayarak, “Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanemizde görevli doktorlarımıza yapılan saldırıyı esefle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliler yakalandı ve gerekli adli süreç başlatıldı. Olayı yakından takip ediyorum” dedi. (DHA)

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