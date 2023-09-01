Şanlıurfa’da belediye yol yapmayınca vatandaşlar elleriyle taş döşedi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Muratlı Mahallesi ile Zorova mezrası arasındaki bağlantı yolu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmadı. Başvurulardan sonuç alamayan vatandaşlar, araçların kolayca geçişi için yolun bataklık, çukur bölümlerine taş döşedi.

Ahmet KAYA

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CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, “Şanlıurfa Ceylanpınar'da taş devri!” diyerek sosyal medya hesabından 4 fotoğraf karesi paylaştı.

Ceylanpınar ilçesinde Muratlı Mahallesi ile Zorova mezrası arasındaki bağlantı yolunun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmadığını aktaran Tanal, başvurulardan sonuç alamayan vatandaşların, araçların kolayca geçişi için yolun bataklık, çukur bölümlerine taş döşediği söyledi.

“ZEYNEL BAŞKAN ORADA MISIN?”

Tanal ise “Pankart asmakta, reklam ve şov yapmakta birinciliği kimseye kaptırmayan Zeynel başkan ve saz arkadaşları utanır mı acaba? Alooo! ‘Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Şanlıurfa'ya gelsin, belediyeciliği bizden öğrensin’ diyen Zeynel başkan orada mısın?” sorusunu sordu.

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