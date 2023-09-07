Şanlıurfa’da kaçak sitenin yıkımı gerginlik yarattı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen galericiler sitesinin yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Yıkımı engellemek isteyenler, yolu kapatıp, jandarmaya taş attı. Toplanan kalabalık TOMA'dan sıkılan tazyikli su ile dağıtıldı.

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Suruç Galericiler Sitesi’nde öğleden sonra yıkım gerginliği yaşandı. Suruç Belediyesi, tarım arazisi üzerine kaçak olarak inşa edilen 41 iş yerinin yıkımı için karar çıkarttı. İş yerlerinin boşaltılması için verilen sürenin dolmasına rağmen boşaltılmayan yerlerin yıkımı için ekipler harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, yıkımın yapılacağı alanda toplanan kalabalıktan alanı boşaltmalarını istedi. Buna karşılık toplanan grup, yollara taş ve çöp konteynerleriyle barikat kurdu. Ekiplerin tüm uyarılarına rağmen iş yerlerini boşaltmayan esnaf, jandarma ve yıkım ekibine taşlarla saldırdı.

Olay yerine gelen TOMA, tazyikli suyla kalabalığa müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kalabalık dağıtıldı ve iş yerlerinin yıkımı başladı. Yıkım esnasında jandarma ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. (DHA)