Şanlıurfa’da kayıp olarak aranan çocuk mazgalda ölü bulundu
Şanlıurfa'nın Bamyasuyu Mahallesi'nde 8 Eylül'de kaybolan Suriyeli Menhel Elhalaf'ın (10) cesedi, 5 gün sonra mazgallara takılı halde bulundu.
Şanlıurfa’nın Bamyasuyu Mahallesinde 8 Eylülde kaybolan Suriye uyruklu Menhel Elhalaf’ın bulunması için yakınları polise başvurdu.
Elhalaf’ın ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde Elhalaf’ın, kaybolmadan önce bir arkadaşıyla görüştüğü görüldü.
AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLMUŞ
Elhalaf’ın 10 yaşındaki arkadaşının ifadesine göre, ikili birlikte sulama kanalına yüzmeye gitti. İfadeye göre, Elhalaf, akıntıya kapıldı ve bir süre sonra kayboldu. Elhalaf’ın arkadaşı ise korktuğu için durumu kimseye anlatmadı.
Polis ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucu Elhalaf’ın Çekçek Mahallesi’nde mazgallara takılı cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Elhalaf’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. (DHA)