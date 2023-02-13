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Şanlıurfa’daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen kentlerden olan Şanlıurfa'da, deprem anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Bir iş yerinin dış cephesinde bulunan güvenlik kamerasına ait kayıtta, 33 kişinin öldüğü Osman Ağan Apartmanı’nın yıkılmasıyla caddeye bina enkazından parçaların düşmesi ve caddede toz bulutunun oluşması görülüyor.

BÜYÜK TELAŞ KAMERADA

Binanın yıkılmasının ardından çevredeki insanların telaşla koşuşturması, yardım ekiplerinin bölgeye gelmesi de görüntülerde yer alıyor.

Öte yandan iş yerinin içini gösteren kamera kayıtlarında da deprem anında binadan çıkan sesler işitilirken eşyaların düştüğü görülüyor. (AA)

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