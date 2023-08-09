‘Şans oyununda da büyük ikramiye Hazine’ye’

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şans oyunları vergisinin yüzde 100 artması ile şans oyunlarından Hazine'ye önemli gelir sağlandığını belirtti. Gürer, "Büyük ikramiye bir yerde her seferinde Hazine'ye yazmaktadır." dedi.

Mehmet SERBES

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde şans oyunları oynama oranın her geçen yıl arttığını, vatandaşın yaşamsal çaresizliği artması sonucu bir umutla şans oyunlarına yöneldiğini belirtti.

“DEPRESYONA YOL AÇIYOR”

Vatandaşlar arasında gelir adaletsizliğinin giderek derinleştiğine işaret eden Gürer, “Azınlık bir kesim varlığına varlık katıp zenginleşirken çoğunluk yoksullaşmaktadır. Açlık sınırı altında ücret alanlar ekonomik sorunların etkisi ile bu nalım içindedir. Toplumda giderek artan sorunlar karamsarlık, mutsuzluk arayışları da tetiklemektedir. Yaşamsal sorunlar özellikle depresyon yol açtığı bu bağlamda ilaç kullanımı da artması ile de görülmektedir. dedi.

“BÜYÜK İKRAMİYE HER SEFERİNDE HAZİNEYE YAZIYOR”

Çaresizliğin yönlendirdiği alanlardan birisinin de şans oyunları olduğuna dikkat çeken Gürer, “Şanş oyunları ile oluşan umut sömürüsüne teslim olmaktır. Özelleştirme ile şans oyunları alanı da genişletilmiş, dolaylı kumar yaygınlaştırılarak bu bağlamda daha çok gelirin yolu da işin sahiplerine açılmıştır.

Yandaşa verilen şans oyunları ile alan yandaşın kazanmasına ve Hazine’nin sağladığı vergi geliri artmasına vesile olmuştur. Bu yoldan hazine de önemli gelir sağlamaktadır. Büyük ikramiye bir yerde her seferinde Hazine’ye yazmaktadır. Bir umutla şans oyunlarına yönelenlerin kimide borçlanarak yaşamını daha sorunlu kılmakta ve varını yoğunu şans oyununa yatırarak ciddi aile dramlarına uzanan örneklerde oluşmaktadır” diye konuştu.

“VATANDAŞ ELİNDEKİNİ, AVCUNDAKİNİ DE KAYBEDİYOR”

“Şans oyunları pazarının yüzde 88-90'ına hakim olan spor bahisleri Spor Toto Teşkilatı tarafından özel hukuk tüzel kişilerine ihale edilerek oynatılmaktadır” diyen Gürer, şöyle devam etti: “ Bu doğrultuda 2020 yılında oynanan şans oyunu toplam tutarı 63 milyar 400 milyon TL iken dağıtılan ikramiye tutarı 44 milyar 595 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yani şans oyunlarında umut arayan vatandaşlarımız 18 milyar 805 milyon kaybetmiştir.

2021 yılında ise oynanan toplam tutar 107 milyar 648 milyon TL iken dağıtılan ikramiye tutarı 75 milyar 718 milyon olarak gerçekleşmiş olup vatandaşlarımız 2021 yılında bu sefer de 31 milyar 930 milyon TL kaybetmiştir. Belirtilen tutarlar sadece spor müsabakalarına oynanan şans oyunlarını içermektedir. Buna diğer şans oyunları da eklersek ortaya çıkan rakam dikkat çekici boyutlardadır.”

“2023’TE 13 MİLYAR VERGİ GELİRİ BEKLENİYOR”

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2023 yılında şans oyunları vergisi ile 13 milyar tutarında bir gelir elde edileceği açıklanmasına rağmen bu rakamların üstüne çıkılacağını belirten Gürer;

“2020 yılında 3 milyar 463 milyon, 2021 yılında 6 milyar 91 milyon, 2022 yılında 9 milyar 431 milyon gelir elde edildi. 2023 yılı tahmini ise 13 milyar 100 milyon olarak belirlendi. Ancak vergi oranlarının artmasıyla bu rakam spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 5'ten yüzde 10'a, at yarışlarında yüzde 7'den yüzde 14'e, diğer şans oyunlarında yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılması ile daha da artacaktır” şeklinde konuştu.

“2023’TE 250 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNE ÇIKACAK”

CHP'li vekil Ömer Fethi Gürer, “2023 yılında tahmini şans oyunları vergi geliri olarak 13 milyar elde edileceği ve vergi oranın vergi artışlarından önce hesaplandığı yani yüzde 5 (piyasanın yüzde 90'ına hakim spor müsabakalarının vergi oranı) oranında, toplam oynanan şans oyunları tutarının 250 milyar TL'yi geçeceği görülmektedir. Vatandaşın şans oyunlarına bu tutarları harcaması, umutlarını şansa bırakanların sayısı giderek artığında göstergesidir. Şans oyunlarının oynanma oranları ve genç nüfusunda ilgi görmesi dikkate değer bir konudur” dedi.

SORUNLU YAŞAM ÇÖZÜM ARAYIŞI

Gürer, teknolojik gelişmeler sonucu internet ortamından şans oyunlarına erişimin kolaylaştığını ve illegal (yasadışı bahis) şans oyunlarına ilginin de arttığını belirterek şöyle konuştu:

“Yasa dışı ve kayıt dışı bahis oyunlarının yanında izinli çok sayıda şans oyunu varlığı sürece çekiciliği artırmakta ve bu bağlamda AKP iktidarının bir karşı duruş sergilememesi de kaygı vericidir. Şans oyunların AKP iktidarları döneminde çeşitliliği daha da artırılması da ayrıca irdelenmesi gereken bir durumdur.

*Şans oyunlarında sorumluluk bilincinin kaybolması durumunda kaybedilen parayı kazanma amacıyla ipin ucu kaçabilmektedir. Bu da ciddi bir risk teşkil etmekle birlikte kişinin yaşamını olumsuz etkilemektedir. Nitekim çok sayıda olumsuzlukta kamuoyuna yansımıştır. Bu konuda yaşanan olumsuzluklar kaygı vericidir. Madde bağımlılığı yanında dolaylı kumar olan şans oyunları kendini muhafazakar olarak gören bir siyasi iktidar için sorgulanması gereken bir durumdur.

*Uymasa da faiz için NAS’tan söz eden zihniyetin uyuşturucu ve şans oyunu ile yarattığı iklim sağlıklı bir gelecek açısından önemli bir risk yarattığı dikkatlerden kaçmamalıdır”

İlginizi Çekebilir Hazine 14,8 milyar TL borçlandı

İlginizi Çekebilir Piyangodan büyük ödülü kazanan eski eşine dava açıyor