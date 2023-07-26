Sansasyonel eylem planlayan PKK’lılar yakalandı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da sansasyonel eylem arayışında oldukları tespit edilen 2 terör örgütü PKK/KCK mensubunun yakalandığını bildirdi.

Habip ATAM

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İçişleri Bakanlığınca açıklanan operasyon, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Terör örgütü üyelerinin sansasyonel eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma yapan ekipler, terör örgütü PKK/ KCK üyesi Sterk Evindar kod adlı Fatıma Al Musa ile Velat Jamo’yu Başakşehir'de düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

KOBANİ, KAMIŞLI, GARA

Güvenlik güçlerinin elde ettiği bilgiye göre; terör örgütü üyesi Fatıma Al Musa 2011 yılında Suriye'nin Racu bölgesinde PKK/KCK terör örgütüne katıldı. Suriye'nin Kobani ve Kamışlı bölgelerinde silahlı faaliyetlerde yer aldı. Aynı yıl içinde örgüt mensubu 25 kişi ile birlikte Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçti. 6 ay savaşçı eğitimi aldıktan sonra Kandil bölgesine geçiş yaptı.

PATLAYICI EĞİTİMİ

Terör örgütü üyesi Fatıma Al Musa'nın Kandil'de 5 yıla yakın süre faaliyet gösterdiği belirlendi. Burada patlayıcı, operasyon, sızma ve saldırı türü eğitimler aldığı, daha sonra sözde şehit Haki Karer kadro okulunda takım komutanı olarak görevlendirildiği öğrenildi.

SAVAŞ UÇAKLARI VE SİHA'LAR YER DEĞİŞTİRTTİ

Ülkemizin kırsal alanlarına giren terör örgütünün hain planlarını uygulamak için hareket ettiği öne sürülen şüphelinin Hakkari, Şemdinli bölgesinde faaliyet gösterdiği ifade edildi. TSK’nın (Türk Silahlı Kuvvetleri) bölgede gerçekleştirilen yoğun savaş uçağı, İHA ve SİHA hareketliliği sebebiyle tekrar Kandil bölgesine kaçmak zorunda kaldığı öğrenildi. Araştırmalarda yakalanan şüphelinin 2017 yılında Irak'ın kuzeyinden Afrin'e, oradan da yasadışı yollarla İstanbul'a geldiği belirlendi.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BÖLGE SORUMLUSU

Sansasyonel eylem arayışı içerisinde oldukları tespit edilen şüphelilerden Vedat Jamo'nın ise 2012-2013 yılları arasında Suriye Afrin Bölgesi'nde terör örgütüne bağlı Heze Cevheri isimli yapılanma içerisinde bir dönem bölge sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Terör örgütü üyesi Jamo ile Farma Al Musa'nın işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.