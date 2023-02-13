Şantiye şefi Nazmi Tosun gözaltına alındı
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'te yıkılan Emre Apartmanı'nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun İstanbul'da gözaltına alındı.
6 Şubat’ta Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde yıkımın yaşandığı kentlerden biri de Gaziantep oldu. Kentte çok sayıda bina yıkıldı, 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Kente yıkılan Emre Apartmanı’nın şantiye şefi ve fenni mümessili Nazmi Tosun’un bu sabah İstanbul’da gözaltına alındığı öğrenildi.
Ümraniye’deki evinde gözaltına alınan ve sağlık kontrolünden geçirilen Tosun, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Tosun, buradaki işlemlerinin ardından Tosun, Gaziantep’e sevk edilecek.
MALATYA’DA 31 GÖZALTI KARARI
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, kentte deprem nedeniyle yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.