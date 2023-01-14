Saraçhane’de Demokrasi Nöbeti: “Oylarımızla geldi İmamoğlu, kimsenin görevden almasını kabul edemeyiz”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında art arda açılan soruşturma ve davalara tepki göstermek için başlatılan 'Demokrasi Nöbeti' Saraçhane’de devam ediyor. Belediye binası önünde akşamları toplanan vatandaşlar, verdikleri oyları savunduklarını belirterek, "Bizim oylarımızla göreve geldi Ekrem İmamoğlu. Kimsenin onu görevden almasını kabul edemeyiz. Halk onu seçti. Yeter be kardeşim yeter! Gerçekten bıktık" şeklinde tepkilerini dile getirdi.

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Batuhan SERİM

Ali Selim YAMANLI

Hakkında siyasi yasak ve hapis cezası kararı verildiği davanın duruşma günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm İstanbulluları Saraçhane'deki İBB binasına çağırmıştı. Saraçhane binasına gelen isimler arasında 102 yaşındaki yazar, çevirmen, hukukçu, sosyolog, siyaset ve iletişim bilimci Nermin Abadan Unat da vardı. Nermin Abadan Unat, “Oyuma sahip çıkmaya geldim” demişti. Oylarına sahip çıkan İstanbulluların desteği zamanla ‘Demokrasi Nöbeti’ne dönüştü. Yurttaşlar her akşam saat 19.00-22.00 arası Saraçhane’deki belediye binası önünde toplanmaya başladı.

Oluşturdukları ‘Haysiyet Duvarı’ önünde halkın milyonlarca oyu ile seçilmiş başkana ve kendi iradelerine sahip çıkmaya devam etti. Soğuk havaya rağmen demokrasi için saatlerce nöbet tutan vatandaşlar, tepkilerini şöyle dile getirdi:

“‘İŞ BAŞA DÜŞTÜ’ DİYEREK NÖBETİ BAŞLATTIK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na art arda açılan soruşturma ve davalara tepki göstermek için Saraçhane'de devam eden ‘Demokrasi Nöbeti'ni başlattıklarını belirten Avukat Ali Gül:

14 Aralık’ta Ekrem İmamoğlu hakkında verilen karar, akıl almaz bir karar. Bir mitingle geçiştirilmesinin doğru olmadığını düşündüğümüz çok cürretkar bir hamle. Bu normalleştirilebilir bir şey değil. Biz kendi arkadaşlarımızla bunu planladık, herhangi bir siyasi partiyle bir alakamız yok.

“VERDİĞİMİZ OYLAR İÇİN BURADAYIZ”

30 gün boyunca burada durabileceğimizi düşündük. Saat 19.00 ile 22.00 arasında buradayız. İlk haftadan itibaren hem CHP hem de İYİ Parti buraya çok daha fazla destek göstermeye başladılar. Sivil vatandaşların da burada bulunduğunu görmek çok hoş. 25 Ocak’a kadar bu etkinliği devam ettireceğiz. Temel amacımız yaşanan yargı darbesini insanlara hatırlatmak ve unutturmamak. Bütün vatandaşları buraya bekliyoruz. Biz kendi verdiğimiz oylar için buradayız.

“BU SON DAMLA OLDU”

18 yaşındaki Özgür Arda Aslan: “Ekrem İmamoğlu’na destek için buradayız. İmamoğlu’na yapılan bu engellemenin, Türk demokrasisine zarar verdiğine inanan insanlar olarak burada desteğimizi göstermek istedik. Bu Türk demokrasisinin nereye gittiğini çok iyi gösteren bir olay. Türk demokrasisi 20 yıldan beri çok büyük bir azalma içinde. Git gide kötüleşmeye başladı. Bunu her yerde görebiliyoruz. Bu da artık son damlası oldu.”

“SANDIK GELENE KADAR SİNDİRME POLİTİKALARI DEVAM EDECEK”

Mustafa Ataş: “Büyükşehir Belediyemize karşı yapılan haksızlıkları protesto etmek, sayın Ekrem İmamoğlu için dayanışma göstermeye geliyoruz. Bu dönemde yapılan bütün bu hukuksuzlukları 16 milyon İstanbullu dayanışma sergileyerek püskürtmeye çalışıyoruz. Her gün yeni bir gerekçe bularak soruşturmalar açıyorlar. Bunların doğru olmadığını düşünüyoruz. Demokratik kurallar içinde bir seçim yapılmış, özgür iradeyle bir belediye başkanı seçilmiş… Şimdi bu özgür iradeyi yok sayarak Onu görevden almaya çalışıyorlar. Anlaşılıyor ki sandık gelene kadar bu sindirme politikaları devam edecek. Halkımız bunları artık yemiyor.”

“ADALET HERKESE LAZIM”

Boncuk kullanarak yaptığı tabloları ‘Demokrasi Nöbeti’ne destek vermek için Saraçhane önünde sergileyen Uysal Otlu: “Belediyeye iki gün önce dilekçemizi verdik. Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için bir deneme gerçekleştireceğiz. Oya boncuklarını tek tek yapıştırarak dünyanın en büyük Türk Bayrağı, Atatürk resmi, Seyit Onbaşı ve Kara Fatma tablosunu yapıp denememizi gerçekleştireceğiz. Her birinin ebatları 3 metreye 6 metre olacak. Buraya gelmemin sebebi de hakkın, hukukun, adaletin olmadığını; adaletin artık olmadığını, hukuksuzluğun olduğunu göstermek. Adalet herkese lazım, bir kişiye değil.”

“SİVAS’TAN GELDİM…”

Hüseyin Aslan: “Sivas’tan geliyorum. Demokrasi mücadelesini vermek istiyorum. Adalet uygulandığı zaman ülkemizde güzellikler olur.”

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GELİYORUZ”

İbrahim Aslan: “Adaleti arıyoruz. Adaleti bulmaya çalışıyoruz. Nerede kaldıysa adaleti getireceğiz. 70 yaşında burada adalet nöbetindeyim. 70 değil, 100 yaşında da olsam, ayaklarım yürüdüğü sürece yine gelirim. Çoluğumuz, çocuğumuz için geliyoruz.”

“ÖNEMLİ OLAN GENÇLER”

Birsen Adıyaman: “Ekrem Başkanımıza destek için buradayız. Ülkemiz için buradayız. Önemli olan geçlerimiz… Onun için buradayız.”

“KİMSENİN BUNA HAKKI YOK”

Vasfiye Eser: “Burada durma sebebim, verdiğim oy. Bizim oylarımızla göreve geldi Ekrem İmamoğlu. Kimsenin O’nu görevden almasını kabul edemem. Kimsenin buna hakkı yok.”

“BIKTIK ARTIK”

Şirin Hanım: “Onu biz göreve getirdik, biz görevden indiririz. Biz sonuna kadar adalet istiyoruz. Adalet yerini bulacak. Biz sonuna kadar İmamoğlu’nun arkasındayız. Biz burayı terk etmeyeceğiz. Önünü neden kesiyorlar ben anlamadım. Üç senedir peşine takıldılar, ‘alacağım da alacağım’… Alamazlar! Halk O’nu seçti. Yeter be kardeşim yeter! (Eliyle boğazını göstererek) Buraya kadar geldi! Bıktık artık. Gerçekten bıktık. Çoluğumuz çocuğumuz sıcak evde otururken biz bu soğukta buradayız.”

“16 MİLYON İSTANBULLU SEÇTİĞİNE SAHİP ÇIKIYOR”

İradelerine sahip çıkan vatandaşları ziyaret eden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de SÖZCÜ’ye şu değerlendirmeyi yaptı:

“Nöbetteyiz. Hak, hukuk, adalet arıyoruz. Aslında halkın iradesine müdahale etmeye, bir vesayet girişiminde bulunmaya çalışılıyor. 16 milyon İstanbullu da seçtiğine sahip çıkıyor.”