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Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı

Sarallar suç örgütü lideri olarak bilinen Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyet'teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Saral tutuklandı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 20:19 - 12 Haziran 2023 Güncellenme:
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Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral tutuklandı

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