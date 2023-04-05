Sarayın sofrası

Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın AKP ve MHP’li vekillerine sarayda iftar verdi. Muhalefet vekillerinin çağrılmadığı yemekte masada bir kuş sütü eksikti!

Zekeriya ALBAYRAK

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP ve MHP'li milletvekillerine Beştepe'de iftar yemeği verdi. Saray'da kurulan sofrada menünün zenginliği dikkat çekti. İftar tabağında petek bal, kaymak, Medine hurması, yeşil ve siyah sele zeytin, beyaz peynir, eski kaşar peyniri, tulum peyniri, domates, salatalık ve pastırma yer aldı. İkram edilen diğer yiyecekler şöyle: Peynirli su böreği, zeytinyağlı kuru dolma, kereviz salatası, mevsim meyveleri, Anadolu aşı çorbası, narenciye soslu bahçe yeşillikleri salata, mantar soslu dana fileto, köz sebze ve safranlı pilav, çilek soslu trileçe. Misafirler iftarı çay ve kahve ikramı ile tamamladı.

FOTOĞRAF İÇİN YARIŞ

Meclis 14 Mayıs seçimleri nedeniyle bu hafta yapacağı çalışmalardan sonra kapanacak. Birçok milletvekili listede yer alamayacak. İftara katılanlar bu nedenle kendi aralarında çokça fotoğraf çekildiler. Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın belirlenecek milletvekili aday listesinde etkili olduğunu düşünen AKP'lilerin özellikle onunla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmediler. Beştepe'deki iftar yemeğine deprem bölgesinden gelen aileler de katıldı.

SOKAĞIN SOFRASI

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin aksine sokakta kurulan sofrada büyük boşluk vardı. Reuters tarafından muhabiri Murad Sezer'in objektifinden dünyaya servis edilen görüntüler 1 Nisan günü İstanbul'un göbeğindeki Beyoğlu ilçesinde, Tarlabaşı semtinde çekildi. Yere serilen bezlerin üzerinde kurulan iftar sofrasında ilk olarak zeytin ve hurmanın yanı sıra pideler yer aldı. Daha sonra plastik servis tabldotlarında softada yer alanlara çorba, pilav ve suyu yemek ikram edildi. İftarda bir de su vardı, sonrasında çay ve kahve ikramı ise gerçekleştirilmedi.

Belediyeler tarafından ülkenin dört bir yanına kurulan iftar çadırlarında da benzer menüler ile oruç açıldı. Deprem bölgesinde ise afetzedeler, dağıtılan yardım paketlerinden çıkanlarla sofralarını kurup oruçlarını açmaya devam ediyor.