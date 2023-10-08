Sarıgül: CHP’de bir kişinin dediği değil, örgütün dediği olur

CHP İstanbul İl Kongresi'ne katılan CHP Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sarıgül, " CHP’de bir kişinin dediği değil, örgütün dediği olur" dedi.

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CHP Erzincan Milletvekili Sayın Mustafa Sarıgül, CHP İstanbul İl Kongresi’ne katıldı. Burada bir açıklama yapan Mustafa Sarıgül, şunları söyledi:

– CHP İstanbul il kongremizi yapıyoruz, birbirinden değerli iki aday yarışacak. Bugün burada örgütün kararına başvuracağız. Örgütün verdiği karara herkes uyacak. Bu bir hizmet yarışıdır. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu CHP'ni daha ileriye taşıma, büyütme ve geliştirme yarışıdır.

BAYRAMA GİDER GİBİ GİDERİZ

– CHP kongrelerinde birden çok aday çıkması CHP kültür ve geleneğinden geliyor. CHP'de bir kişinin dediği değil, örgütün dediği olur. Biz ülkemize demokrasiyi getiren partiyiz. Bizim için kongre demek demokrasi demektir. Biz düğün yapar gibi kongre yapar, bayrama gider gibi kongreye gideriz.

– Parti içerisinde yarışırız, birbirimize rakip oluruz, yarış bittikten sonra faşizme karşı, emperyalizme karşı omuz omuza “Bağımsız Türkiye” mücadelemizi veririz. İnsanca ve hakça bir düzen için çalışmaya devam ederiz.

– CHP kongreleri CHP'nin eriştiği demokratik olgunluğu gösteriyor CHP'nin bireysel değil toplumsal mücadele verdiğini gösteriyor. CHP, 100 yıllık bir mücadelenin adıdır.

– CHP'yi 100. yıla taşıyan, 100 yıldır ayakta tutan bu gelenek, bu kültür ve bu mücadeledir. Bizim mücadelemiz, hak, hukuk adalet mücadelesidir. İster il başkanı ister sandık görevlisi ister milletvekili ister parti üyesi ol, bu mücadele için yapılan her görev önemlidir ve şereflidir. CHP, 100 yıllık bir mücadelenin adıdır. Bu yüz yılın elli yılında bulunmaktan elli yılına şahitlik etmek gurur duyuyorum. Kongreyi kazanan ülkemiz olsun, partimiz olsun, İstanbul olsun, demokrasimiz olsun.

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