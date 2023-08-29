Sarıgül: Meclisi iktidar partisinin noteri haline getirdiler

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 21 yıldır ülkeyi tek başına ve aralıksız yönetenlerin, siyaset kurumunu önemsiz, meclisi iktidar partisinin noteri haline getirdiğini belirtti.

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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“EN HASSAS OLDUĞUM KONU TBMM'NİN İTİBARINI KORUMAKTIR”

36 yıl sonra tekrar TBMM'de olmanın heyecanını yaşadığını söyleyen Sarıgül şu ifadeleri kullandı: “TBMM demokratik rejimin kalbidir. Bu veciz sözlerin anlam ve ruhunu yüreğimde hissediyorum. Benim TBMM'ne toz kondurtmam mümkün değildir. En hassas olduğum konu TBMM'nin itibarını korumaktır. Ancak bu itibarı korunması sadece benimle olmaz, sadece sözle olmaz. Bu itibarın korunması için yürütme ve yargı organın da yasamayı yani TBMM'ni göz ardı etmemesi gerekir.”

“SİYASET KURUMUNU ÖNEMSİZ, MECLİSİ NOTER HALİNE GETİRDİLER”

“Ancak üzülerek görüyorum ki 21 yıldır ülkeyi tek başlarına ve aralıksız yönetenler siyaset kurumunu önemsiz, meclisi iktidar partisinin noteri haline getirdiler. TBMM'nin yürütme organını denetim yetkisi vardır. Bir milletvekili, soru önergesi vererek bu yetkiyi kullanır. Önceden sözlü soru sorulur, sözlü cevap alınırdı. Böylece sorulan sorulara ne cevap verildiğini kamuoyu bilirdi.”

“SADECE YAZILI SORU SORMA HAKKIMIZ VAR”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra sözlü sorunun kaldırıldığını belirten Sarıgül, “Şimdi sadece yazılı soru sorma hakkımız var. Geçmiş yasama dönemlerinde, yazılı sorulara hiç cevap verilmediğini, gecikmeyle cevap verildiğini ya da yeterli cevap verilmediğini biliyoruz. Bu durum ne yazık ki tamamen soru sorulan makamın, inisiyatifine, kişiliğine ve demokrasi anlayışına kalmış gözüküyor.” diye konuştu.

“İLK SORU ÖNERGEME GAYRİCİDDİ CEVAP VERDİLER”

Meclis'teki ilk soru önergesini 20 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a verdiğini hatırlatan Sarıgül, şöyle devam etti:

“'Cumhuriyetimizin 100. yılı için bu zamana kadar hangi etkinlikleri yaptınız? Bundan sonra ne yapacaksınız?' diye sordum. Sayın Cevdet Yılmaz, 15 günde cevaplaması gereken bu soru önergesine iki ay sonra şu cevabı verdi: ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle çeşitli etkinlikler yapılmış olup, 2023 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmeye devam edilecektir.' Bu gayriciddi cevabı kamuoyunun değerlendirmesine bırakıyorum.

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