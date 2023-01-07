Sarıgül: Parti kapatmanın karşısındayız

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır’da yaptığı konuşmada AKP iktidarını eleştirerek, "Millet iradesini hiçe saydılar. Şimdi HDP’yi kapatmak istiyorlar. Türkiye Değişim Partisi olarak parti kapatmanın karşısındayız. Suç işleyen kimse cezayı ona verelim. Milyonların oy verdiği bir partiyi yok etmeyelim diyoruz.” dedi.

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyarbakır'da yapılan “Huzurlu ve Varlıklı bir Türkiye için Değişim ve Çare” toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sargül, “Özel sektör nereye gelmiyorsa devlet olarak oraya biz geleceğiz” diyerek iktidara geldiklerinde atacakları adımları şu şekilde açıkladı:

*Fabrika açacağız, tarım, hayvancılık işletmeleri, turizm tesisleri kuracağız. Bu bölgeyi komşu ülkelere yönelik bir üretim merkezi haline getirerek iş ve aş derdine son vereceğiz.

*Yerel yönetimlere işsizlikle mücadele için yetki ve kaynak sağlayacağız. Hazine arazilerini bedelsiz olarak, tarım ve hayvancılık yapmak şartıyla gençlere vereceğiz. Gençlerimize büyük baş ve küçükbaş hayvan hibe edeceğiz.

*Van- Erciş, Şanlıurfa- Siverek, Hakkâri – Yüksekova, Mardin- Midyat, Adıyaman- Kâhta, Diyarbakır- Ergani, Şırnak- Cizre, Muş- Malazgirt, Kahramanmaraş-Elbistan ilçelerini il yapacağız.

“KÜRT KARDEŞİMİN DERDİ, ABD'NİN UMURUNDA BİLE DEĞİL”

İç barışı bozan, kutuplaşma yaratan, gerginliğe neden olan bütün sorunların çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Sarıgül, “Sorunlarımızı Türkiye'de, bu topraklarda çözmemiz lazım. Bu sorunlar, yıllarca çözemediğimiz için Türkiye sınırlarını aştı, dış ülkelerin ilgi ve etki alanına girdi. Diyarbakır'daki Kürt kardeşimin derdi inanın ABD'nin umurunda bile değil, ABD'nin derdi İsrail'i bu bölgede rahat ettirmek. ABD alacağını alır, yapacağını yapar, geride kaos, geride kan, geride gözyaşı bırakır.” dedi.

“TÜRK VE KÜRT KARDEŞTİR, ABD KALLEŞTİR”

“Ayıdan post ABD'den dost olmaz” diyen Sarıgül şöyle devam etti:

*ABD ipiyle kuyuya inenler hep kuyuda kaldı. Birçok devlet, birçok örgüt, birçok siyasetçi bunu yaşadı. Bu sorunu çözecek olan Türkler ve Kürtlerdir. Türk ve Kürt kardeştir, ABD kalleştir. ‘Kürt sorunu yoktur' demekle mesele hallolmuyor.

*Kürt vatandaşlarımız,’sorun var’ diyorsa sorun vardır. Alevi vatandaşlarımız, ayrımcılığa uğruyoruz diyorsa ayrımcılık vardır. Bu sorunu çözecek olan Alevi ve Sünnilerdir.

*Sorunun çözüm yeri Türkiye'dir. Bu soruna Avrupa ülkelerinin ilgi göstermesi kimseyi yanıltmasın. Alevi vatandaşımın sorunu onların umurunda bile değil, onların derdi Türkiye'nin içini bozmak.

“KÜRT'ÜN KÜRT GİBİ YAŞAMASININ KİME NE ZARARI VAR?”

Her vatandaşın özgürce kimliğini ifade edebilmesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, “Bir Türk vatandaşı nasıl Türk gibi yaşıyorsa, bir Kürt vatandaşının da Kürt gibi yaşamasının kime ne zararı var? Bir Alevi vatandaşımız, Alevi gibi yaşamak istiyorsa bunun kime ne zararı var?

Bir Süryani vatandaşımız, Süryani gibi yaşamak istiyorsa bunun kime ne zararı var? Bırakın, herkes kendi kimliğini serbestçe ifade etsin. Bırakın herkes, kendi inanç, kültür ve geleneklerine göre yaşasın. Bırakın herkes, düşüncesini, özgürce dile getirsin.” diye konuştu.

“PARTİ KAPATMANIN KARŞISINDAYIZ”

Sarıgül, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

*Dünkü dostları HDP'ye bugün düşman oldular. Herkesin de onlara düşmanlık etmesini istiyorlar. Selahattin Demirtaş, Sayın Erdoğan'a, ‘seni başkan yaptırmayacağız' demeseydi bugün dışarıdaydı. Demirtaş'ın Türkiye siyaseti yapması birilerini rahatsız etti.

*Siyaseten içeride tutuyorlar. Hukuku siyasete alet ediyorlar. Devletin istediği şartları yerine getirerek seçime girmiş ve kazanmış başkanların yerine kayyum atadılar. Millet iradesini hiçe saydılar.

*Şimdi HDP'yi kapatmak istiyorlar. Türkiye Değişim Partisi olarak parti kapatmanın karşısındayız. Suç işleyen kimse cezayı ona verelim. Milyonların oy verdiği bir partiyi yok etmeyelim diyoruz.

“İKTİDARDA KALMAK İÇİN HAKSIZLIK YAPANLAR HEP KAYBETTİ”

Sarıgül, “Ülkeyi yönetenlerin, iktidarlarını koruyabilmek için, devletin bütün imkânlarını kullanacak kadar gözlerinin karardığı anlaşılıyor. HDP'li belediyelere kayyum atamaları, HDP'yi kapatmaya çalışmaları, Ekrem İmamoğlu'na ceza vermeleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atama niyetleri bu gözü kararmışlığı gösteriyor. Ülkemizi korku ve kaygı ortamına sokarak iktidarda kalmak istiyorlar. Ama şunu unutuyorlar: İktidarda kalmak için haksızlık yapanlar hep yenildiler. Bunlar da yenilecekler.” ifadelerini kullandı.