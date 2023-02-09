Sarıgül: Vatandaşın “Nerede bu devlet?” demesi yadırganmamalı

Deprem bölgesine giden Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "İçi yanan vatandaşın 'nerede bu devlet?' demesini kimse yadırgamamalıdır" dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, depremden zarar gören Osmaniye'de açıklamalarda bulundu.

“Sivil toplum örgütlerinin ve gönüllü vatandaşların önü kesilmemeli” diyen Sarıgül, siyasi kaygıların bir kenara bırakılarak, ülkeyi yönetenlerin ve siyasi partilerin kullandıkları dile dikkat etmesi gerekiyor dedi. Sarıgül şunları söyledi:

– Ülkemiz, çok büyük bir felaketle karşı karşıya kalmıştır. Deprem olduğundan bu yana alandayım. Bugün Hatay'dan başlayarak, Gaziantep ve Adıyaman'ı ziyaret edeceğim. Çok üzgünüm. Türkiye'me geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diliyorum.

– Arama kurtarma çalışmalarında görev alan herkes canla başla çalışıyor. İnsanüstü gayret gösteriyorlar. Hepsi birer kahramandır. Hepsinin gayretlerine teşekkür ediyorum. Onların enkazdan sağ çıkardıklarıyla, çocuklarla, bebekler teselli bulduk.

– Halkımız, vicdanlı, merhametli, yardımsever bir halktır. Acıları paylaşarak azaltma çabası içine girdiler. Dünya da yardımımıza geldi.

– Ülkeyi yönetenler deprem acısını, şokunu yaşayanlara karşı anlayışlı olmak zorundadır. Binlerce insan ölmüş, binlercesi enkaz altındayken içi yanan vatandaşın ‘nerede bu devlet?’ demesini kimse yadırgamamalıdır.

YEREL YÖNETİMLERİN, STK VE GÖNÜLLÜLERİN ÖNÜ KESİLMEMELİ

– Türk milleti asker millettir. Türk ordusunu daha çok görmeden devletin yanlarında olduğuna ikna olmaz. Ordu zaten bölgede diye bundan rahatsız olmak yanlıştır. Devleti yönetenler yetki kıskançlığı yapmadan uzanan her eli tutmak zorundadır.

– Yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütleri ve gönüllülerin önü kesilmemelidir. Ülkeyi yönetenlerin ve parti liderlerinin siyasi kaygılarını bir kenara bırakmalarını kullandıkları dile dikkat etmelerini istiyorum. Bu afeti hep beraber aşmaya çalışacağız ve aşacağız. Altından beraber çıkacağız.

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