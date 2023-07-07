Sarıgül’den şemsiyeli ‘zam’ tepkisi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, alınan yeni zam kararları sonucu pek çok ürün ve hizmetin vergisiyle harçlardaki artışlara yönelik tepkisini, şemsiye altında açıklama yaparak dile getirdi.

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Resmi Gazete'de gece yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile pek çok mal ve hizmetin vergisi ile harçlar arttırıldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili ve TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyesi Mustafa Sarıgül bu duruma şemsiye ile tepki gösterdi.

ZAM YAĞMURLARINDAN KORUNMAK İÇİN

Sosyal medya hesabından şemsiye altında konuştuğu kısa bir video paylayan Sarıgül, “Bu güneşli havada bu şemsiyeyi niye açtım biliyor musunuz? Gece 04.00'ten bu yana sürekli zam yağmurları geliyor. Zam yağmurlarından korunmak için açtım. Her şey bir tarafa da bu gençlerin telefonundan ne istediniz?” dedi.

Sarıgül, vatandaşın canı nerede yanıyorsa orada olacağını sözlerine ekledi.

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